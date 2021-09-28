Гиперзвуковую крылатую ракету успешно испытали в США. Фото:

https://racurs.ua/n160850-giperzvukovuu-krylatuu-raketu-uspeshno-ispytali-v-ssha-video.html

Ракурс

Гиперзвуковая крылатая ракета прошла успешные испытания в Соединенных Штатах Америки.

Состоялись летные тесты гиперзвукового комплекса Hypersonic Air-breathing Weapon Concept. Ракету разработали Raytheon и Northrop Grumman. Об успешном испытании демонстрационного образца сообщило оборонно-исследовательское агентство DARPA, передает The Drive.

Ракету запустили с борта воздушного носителя. Вскоре после отделения был активирован двигатель ракеты. Разработчики отмечают, что благодаря относительно небольшой массе и габаритам в будущем такие ракеты могут нести самые разнообразные американские самолеты — как стратегические бомбардировщики, так и истребитель пятого поколения F-35.

Напомним, в государственном предприятии «Укроборонпром» заявили, что ракеты берегового ракетного комплекса «Нептун» и комплекса «Ольха» получат новые боевые части, которые увеличат мощность боеприпасов.

Источник: The Drive