Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Гиперзвуковую крылатую ракету успешно испытали в США. Фото:

Гиперзвуковую крылатую ракету успешно испытали в США (ВИДЕО)

28 сен 2021, 15:33
999

Гиперзвуковая крылатая ракета прошла успешные испытания в Соединенных Штатах Америки.

Состоялись летные тесты гиперзвукового комплекса Hypersonic Air-breathing Weapon Concept. Ракету разработали Raytheon и Northrop Grumman. Об успешном испытании демонстрационного образца сообщило оборонно-исследовательское агентство DARPA, передает The Drive.

Ракету запустили с борта воздушного носителя. Вскоре после отделения был активирован двигатель ракеты. Разработчики отмечают, что благодаря относительно небольшой массе и габаритам в будущем такие ракеты могут нести самые разнообразные американские самолеты — как стратегические бомбардировщики, так и истребитель пятого поколения F-35.


Напомним, в государственном предприятии «Укроборонпром» заявили, что ракеты берегового ракетного комплекса «Нептун» и комплекса «Ольха» получат новые боевые части, которые увеличат мощность боеприпасов.

Источник: The Drive

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров