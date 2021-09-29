ПритулОК - в мережі обговорюють заяву Притули про власну партію, фото - Бабеля

https://racurs.ua/ua/n160880-prytulok-v-mereji-obgovoruut-zayavu-prytuly-pro-vlasnu-partiu.html

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Сергій Притула, волонтер, телеведучий та гуморист, який у 2020 році балотувався в мери Києва від партії «Голос», оголосив про створення власної політичної партії.

Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування, якщо ви хочете зараз ексклюзиву у вигляді якогось неймінгу, брендінгу і так далі, то дайте мені трішки часу і я обов’язково вам все розкажу, — заявив Притула в ефірі 24 телеканалу.

Він пообіцяв, що це не буде «якась віртуальна історія», проте поспішати з організаційними питаннями він наміру не має.

Притула й раніше натякав на свій власний проект у політиці і тільки зараз підтвердив участь у парламентських виборах, які мають відбутися у 2023 (або 2024) році.

Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був «тим» інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича, — пояснив Притула.

Голова партії «Голос» Кіра Рудик в інтерв’ю «Суспільному» підтвердила, що Притула дійсно створює власну партію, а кілька депутатів, що вийшли з «Голосу» планують разом з ним своє політичне майбутнє.

Рудик також нагадала опитування соціологічної групи «Рейтинг» де, зокрема, йшлося про умовну політичну партію Притули. Там таке утворення набрало мінімум голосів опитаних.

Рудик вважає партію Притули можливим заходом Офісу президента, який послаблює опозицію для провладної «Слуги народу».

У мережі намір Притули зустріли неоднозначно. Часто в коментарях йому нагадують долю Святослава Вакарчука і розкол в «Голосі». Крім того, Притулу підозрюють у симпатіях до нього власника телепулу, мільярдера та зятя Леоніда Кучми Віктора Пінчука.