Унікальні кадри виверження вулкана на Канарах. Скріншот з відео

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Ракурс

Виверження вулкана на Канарських островах продовжує привертати до себе увагу.

Безпілотники змогли зафіксувати унікальні кадри виверження Кумбре-В'єха. Після активізації активності, яка спостерігалася протягом останніх кількох днів, 27 вересня майже зникли вулканічні поштовхи та вибухонебезпечна діяльність. Про це повідомляє видання Watchers.

Зазначається, що викиди попелу 28 вересня скоротили. Експерти наголошують, що це не означає, що виверження закінчилось. Станом на 26 вересня лава поширилася на 237,5 га острова Ла-Пальма. Внаслідок надзвичайної події були знищені 513 будинків та 18,9 км доріг. Ще 1 тис. 507 га засипала зола.

Нагадаємо, понад тиждень на острові Пальма триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. Міністр промисловості, торгівлі й туризму Іспанії Рейес Марото запросила туристів подивитися на це безпрецедентне видовище, оскільки останні 50 років на Канарських островах не відбувалося нічого подібного.

Джерело: Watchers