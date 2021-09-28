Уникальные кадры извержения вулкана на Канарах. Скриншот с видео

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Ракурс

Извержение вулкана на Канарских островах продолжает привлекать к себе внимание.

Беспилотники смогли зафиксировать уникальные кадры извержения Кумбре-Вьеха. После активизации активности, которая наблюдалась в течение последних нескольких дней, 27 сентября почти исчезли вулканические толчки и взрывоопасная деятельность. Об этом сообщает издание Watchers.

Отмечается, что выбросы пепла 28 сентября сократили. Эксперты отмечают, что это не означает, что извержение закончилось. По состоянию на 26 сентября лава распространилась на 237,5 га острова Ла-Пальма. В результате ЧП были уничтожены 513 домов и 18,9 км дорог. Еще 1 тыс. 507 га засыпала зола.

Напомним, более недели на острове Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото пригласила туристов посмотреть на это беспрецедентное зрелище, поскольку последние 50 лет на Канарских островах не происходило ничего подобного.

Источник: Watchers