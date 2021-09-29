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Ракурс
Токсичные облака нависли над Канарами, где лава достигла океана

Токсичные облака нависли над Канарами, где лава достигла океана (ФОТО, ВИДЕО)

29 сен 2021, 10:36
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Токсичные облака нависли над Канарами, где вулканическая лава на испанском острове Ла-Пальма достигла Атлантического океана. При контакте воды и раскаленного потока образовались облака токсичного газа черного и белого цветов.

Лава достигла воды в районе Плая-Нуэва острова. По данным ученых, токсичный газ может спровоцировать ухудшение состояния здоровья местных жителей и туристов — вызвать раздражение кожи и глаз, повлиять на органы дыхания. Испарения могут быть смертельно опасны — жертвой предыдущего извержения на острове в 1971 году стал один человек. Об этом сообщает ВВС.

Существуют также опасения, что часть береговой линии теперь может уйти под воду.

Издание El Pais отмечает, что активность вулкана и движение лавы происходит непредсказуемо, то ускоряется, то замедляется.


Напомним, в результате извержения, которое началось 19 сентября, было уничтожено около 600 домов, более 6 тыс. человек пришлось эвакуировать. На острове проживают около 85 тыс. человек. В Институте вулканологии Канарских островов считают, что нынешнее извержение может продолжаться три месяца.

Власти Испании объявили Ла-Пальму — северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки — зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем пострадавшим от вулканической активности.

Источник: Ракурс


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