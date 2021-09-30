Цена газа в Европе устанавливает новые рекорды. Фото: ua.news

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Ракурс

Цена на газ в Европе продолжает устанавливать новые рекорды, достигнув отметки 1 тыс. 50 долл. за тысячу кубометров.

Такой рекорд зарегистрирован по состоянию на 29 сентября. Прошлый максимум был достигнут на торгах 28 сентября — больше 1 тыс. 40 долл. за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи Ice Futures.

Стоимость газа на хабе TTF вечером в среду достигала 87,45 евро за МВт-ч, или 1 тыс. 53 долл. за тысячу кубометров. Цены на газ растут из-за низких его запасов в европейских подземных хранилищах.

По состоянию на 22 сентября запасы газа в Европе упали до 10-летнего минимума. Международное энергетическое агентство призвало Россию увеличить поставки природного газа в Европу, чтобы смягчить энергетический кризис.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ) с премиальным рынком Азии.

В среду фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще 23 долл. и достиг 1 тыс. 71 долл. за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

«Ракурс» сообщал, что цена на газ на нидерландском хабе TTF рекордно взлетела 28 сентября, впервые в истории достигнув отметки в 1 тыс. долл. за тысячу кубометров.