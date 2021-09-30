Закон об олигархах во второй раз отправят на экспертизу Венецианской комиссии

https://racurs.ua/n160940-zakon-ob-oligarhah-vo-vtoroy-raz-otpravyat-na-ekspertizu-venecianskoy-komissii.html

Ракурс

Закон об олигархах Украина во второй раз направит на рассмотрение Венецианской комиссии. Речь идет о редакции второго чтения, которое существенно изменили нардепы.

Проголосованный в целом закон должен подписать спикер и президент. В интервью «Украинской правде» он сказал, что первую редакцию документа направил на рассмотрение комиссии, но после скандального голосования текст претерпел существенные изменения.

Разумков считает, что экспертиза Венецианской комиссии законопроекта во втором чтении будет прецедентом, поскольку этот орган обычно рассматривает законы в редакции первого чтения.

Спикер сообщил, что направил первую редакцию закона на рассмотрение Венецианки, когда к нему обратились все оппозиционные фракции и уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Разумков отметил, что после принятия закона президент Зеленский позвонил главе комиссии Джанни Букиккио.

«Ракурс» рассказал, что закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) принимался под протест оппозиционных фракций и блокирование трибуны. Спикер в это время находился на самоизоляции.

Перед этим «Слуга народа» убедила согласительный совет включить законопроект в повестку дня вопреки позиции Разумкова. Закон об олигархах рассмотрели по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать более тысячи поправок. Впоследствии оказалось, что во время турборежима одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Разумков считает, что закон об олигархах не надо из-за этого переголосовывать: Зеленский должен или вернуть документ в Раду со своими предложениями, или подписать его и вносить изменения в него.