Закон про олігархів вдруге відправлять на експертизу Венеційської комісії

https://racurs.ua/ua/n160940-zakon-pro-oligarhiv-vdruge-vidpravlyat-na-ekspertyzu-veneciyskoyi-komisiyi.html

Ракурс

Закон про олігархів Україна вдруге спрямує на розгляд Венеційської комісії. Йдеться про редакцію другого читання, яке істотно змінили нардепи.

Проголосований в цілому закон має підписати спікер і президент. В інтерв’ю «Українській правді» він сказав, що першу редакцію документу спрямував на розгляд комісії, але після скандального голосування текст зазнав істотних змін.

Разумков вважає, що експертиза Венеційської комісії законопроекту в другому читанні буде прецедентом, оскільки цей орган зазвичай розглядає закони у редакції першого читання.

Спікер повідомив, що спрямував першу редакції закону на розгляд Венеційки, коли до нього звернулися усі опозиційні фракції та уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Разумков відзначив, що після ухвалення закону президент Зеленський зателефонував до очільника Венеційки Джанні Букіккіо.

«Ракурс» розповів, що закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) ухвалювався під протест опозиційних фракцій та блокування трибуни. Спікер у цей час перебував на самоізоляції.

Перед цим «Слуга народу» переконала погоджувальну раду включити законопроект в порядок денний всупереч позиції Разумкова. Закон про олігархів розглянули за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати понад тисячу поправок. Згодом виявилося, що під час турборежиму одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Разумков вважає, що закон про олігархів не треба через це переголосовувати: Зеленський повинен або повернути документ до Ради з власними пропозиціями, або підписати його та вносити зміни до нього.