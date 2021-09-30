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Ракурс
Вирощування наркотиків. Фото: Нацполіція

Елітну коноплю в схованці під землею вирощували на Закарпатті (ФОТО, ВІДЕО)

30 вер 2021, 13:54
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На Закарпатті вирощували елітні сорти конопель у схованці під землею. Вартість наркотичних речовин добігала 5 млн грн.

Зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування наркотиків. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зокрема, приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту. Правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Усі рослини були елітного сорту.

Вирощування наркотиків. Фото: Нацполіція

На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала б не менше 5 млн грн. Крім цього, під час спецоперації було вилучено 300 грамів уже висушеної «травки», насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Вирощування наркотиків. Фото: Нацполіція

Організатора наркоплантації затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Усі вилучені речові докази скеровано на експертизу.

Вирощування наркотиків. Фото: Нацполіція

Поліцейські готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру в злочині передбаченому ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування рослин коноплі в кількості понад 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.


Вирощування наркотиків. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що елітну наркоту вирощували на таємному полі під Києвом наркоторговці-рецидивісти. Столичні правоохоронці затримали банду, до складу якої входило восьмеро осіб 33−50 років — мешканці міста та Київської області.

Джерело: Ракурс


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