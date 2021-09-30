Вирощування наркотиків. Фото: Нацполіція

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На Закарпатті вирощували елітні сорти конопель у схованці під землею. Вартість наркотичних речовин добігала 5 млн грн.

Зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування наркотиків. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зокрема, приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту. Правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Усі рослини були елітного сорту.

На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала б не менше 5 млн грн. Крім цього, під час спецоперації було вилучено 300 грамів уже висушеної «травки», насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Організатора наркоплантації затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Усі вилучені речові докази скеровано на експертизу.

Поліцейські готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру в злочині передбаченому ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування рослин коноплі в кількості понад 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що елітну наркоту вирощували на таємному полі під Києвом наркоторговці-рецидивісти. Столичні правоохоронці затримали банду, до складу якої входило восьмеро осіб 33−50 років — мешканці міста та Київської області.