Нацрада зафіксувала порушення законодавства телеканалом «Дом», скріншот відео

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Телеканал «ДОМ» отримав попередження від Національної ради з телебачення та радіомовлення через демонстрування карти, на якій Крим був позначений нібито територією Росії.

До телеканалу застосовано санкцію «оголошення попередження» за статтею про поширення необ'єктивної інформації. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Нацради.

Зображення Криму «російським» в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором, — зазначають у Нацраді.

Відповідна карта була продемонстрована в ефірі «ДОМу» 5 липня на початку та наприкінці передачі «Русский дневник». На цей інцидент звернули увагу народні депутати та СБУ, які звернулися до Нацради.

Зазначається, що заступник директора з питань планування ефіру телеканалу «ДОМ» Віра Єльчік пояснила Нацраді, що телеканал відразу відреагував на цей факт і в той же день перед аудиторією вибачилися.

За її словами, керівництво телеканалу провело службову перевірку для з’ясування причини цього прикрого випадку, який був кваліфікований як службова недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників.

Водночас у Нацраді зазначають, що програма «Русский дневник» транслювалася на телеканалі у повторі, тож у його працівників була можливість усунути недостовірні факти.