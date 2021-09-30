Нові ознаки життя на Венері знайшли вчені. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n160961-novi-oznaky-jyttya-na-veneri-znayshly-vcheni.html

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Наукове відкриття зробили вчені, надавши докази того, що на Венері може постійно відбуватися фотосинтез.

Нове дослідження провели всього через кілька місяців після того, як було озвучено, що хмари Венери занадто сухі та в них недостатньо води для підтримки життя. Стаття вчених опублікована в журналі Astrobiology.

Астрофізики з США і Німеччини показали, що сонячне світло, яке проникає через хмари Венери, створює умови для фотосинтезу, подібного земному, а хімічні умови — можливість існування мікробного життя.

Світлова енергія доступна як знизу, так і зверху хмар, що дасть будь-яким потенційним мікроорганізмам можливість жити в різних шарах атмосфери.

Також дослідники з’ясували, що фотосинтез на Венері може відбуватися і вночі — внаслідок енергій світлового та інфрачервоного випромінювання з поверхні та з верхніх шарів атмосфери.

Хімічні умови для фотосинтезу в хмарах також сприятливі, вважають вчені. За їхніми оцінками, в нижніх шарах може міститися багато сірки, а також безпечних похідних сірчаної кислоти.

Нагадаємо, раніше вчені розгледіли на фотографіях поверхні Венери сліди незвичайних деформацій її кори. Це може вказувати на можливе існування тектонічних процесів в надрах планети.

Джерело:Astrobiology