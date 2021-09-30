Новые признаки жизни на Венере нашли ученые. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n160961-novye-priznaki-jizni-na-venere-nashli-uchenye.html

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Научное открытие сделали ученые, предоставив доказательства того, что на Венере может постоянно происходить фотосинтез.

Новое исследование было проведено всего через несколько месяцев после того, как было озвучено, что облака Венеры слишком сухие и в них недостаточно воды для поддержания жизни. Статья ученых опубликована в журнале Astrobiology.

Астрофизики из США и Германии показали, что проникающий через облака Венеры солнечный свет создает условия для фотосинтеза, подобного земному, а химические условия — возможность существования микробной жизни.

Световая энергия доступна как снизу, так и сверху облаков, что даст любым потенциальным микроорганизмам возможность жить в разных слоях атмосферы.

Также исследователи выяснили, что фотосинтез на Венере может происходить и ночью — за счет энергий светового и инфракрасного излучений с поверхности и из верхних слоев атмосферы.

Химические условия для фотосинтеза в облаках также благоприятны, считают ученые. По их оценкам, в нижних слоях может содержаться много серы, а также неопасных производных серной кислоты.

Напомним, ранее ученые разглядели на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры. Это может указывать на возможное существование тектонических процессов в недрах планеты.

Источник: Astrobiology