Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса в Украине продвигается низкими темпами, а количество больных постоянно растет. В Мукачево решили мотивировать людей вакцинироваться оригинальным способом.

Местные власти выделили 1,2 млн грн на приобретение призов, которые разыграют среди вакцинированных от коронавируса. О таком нововведении сообщили в пресс-службе Мукачевского городского совета.

Деньги выделены на проведение акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь». В призовой фонд будут входить автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.

Участие в акции могут принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации.

За прошедшие сутки, 29 сентября, в Закарпатской области обнаружили 97 новых больных коронавирусом. В регионе сделали 1 тыс. 43 прививки.

Напомним, Виктор Ляшко заявил, что принудительной вакцинации от коронавируса для педагогов и работников отдельных профессий не будет. В то же время будет «обязательная».