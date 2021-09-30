Ухаживали бережно — возле Днепра нашли теплицу с элитным каннабисом

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Ракурс

Элитный каннабис выращивал на своем земельном участке 18-летний парень на Днепропетровщине. Он сажал наркосодержащие растения, перерабатывал их и сбывал.

Во время обыска в Верхнеднепровском районе полицейские обнаружили более 50 кустов конопли элитных сортов. Участок «фермер» снастил системой капельного полива, растения были обработаны и ухожены.

В доме нашли 2 кг готового каннабиса, устройство для курения и пистолет травматического действия.

Найденные растения правоохранители оценили в сумму 1,7 млн грн. Об этом говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Уголовное дело против владельца участка могут открыть по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Напомним, что в июле законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении не одобрили народные депутаты.