Как чувствует себя 13-летний волынянин с пересаженным сердцем, рассказали СМИ

13-летний Максим Давидюк готовится к выписке из больницы, фото: «Суспільне»

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Максиму Давидюк, 13-летнему подростку из Волыни, неделю назад во Львове провели операцию по пересадке сердца.

Он стал первым ребенком в Украине, которой пересадили сердце. Об этом сообщает издание «Суспільне».

В настоящее время подросток проходит реабилитацию в столичном Институте сердца.

В июле у юноши внезапно случился инсульт. Он несколько недель провел в реанимации, однако сердце «сдавало» и спасти его могла только срочная пересадка. Донором стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта.

Трансплантировать ребенку взрослое сердце — не идеальный вариант, отметил директор Института сердца Борис Тодуров, команда которого участвовала в этой операции. — Но детей-доноров в Украине нет. Донора выбирали по группе крови, резус-фактору и весу.

По словам Тодурова, спустя неделю Давидюк уже сможет поехать домой. Впрочем, у подростка еще впереди долгая реабилитация, до конца жизни ему придется принимать иммунодепрессанты, которые помешают организму отторгнуть чужой орган.

Сейчас юноша начал ходить, у него появился аппетит. После операции он завел страницу в социальной сети Instagram, у которой сейчас почти 6 тыс. подписчиков. Там он рассказывает о своем состоянии после операции.

По мнению матери мальчика, после операции ее сын повзрослел, начал ценить жизнь.

Отмечается, что Давидюки хотят найти семью мужчины, благодаря которому спасли их сына, чтобы поблагодарить.

Источник: «Суспільне»