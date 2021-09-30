13-річний Максим Давидюк готується до виписки з лікарні, фото: «Суспільне»

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Максиму Давидюку, 13-річному підлітку з Волині, тиждень тому у Львові провели операцію з пересадки серця.

Він став першою дитиною в Україні, якій пересадили серце. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Наразі підліток проходить реабілітацію у столичному Інституті серця.

У липні в юнака раптово стався інсульт. Він кілька тижнів провів у реанімації, проте серце «здавало» і врятувати його могла лише термінова пересадка. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

Трансплантувати дитині доросле серце — не ідеальний варіант, зазначив директор Інституту серця Борис Тодуров, команда якого брала участь в цій операції. — Але дітей-донорів в Україні немає. Донора вибирали за групою крові, резус-фактором і вагою.

За словами Тодурова, за тиждень Давидюк вже зможе поїхати додому. Втім, у підлітка ще попереду довга реабілітація, до кінця життя йому доведеться приймати імунодепресанти, які завадять організму відторгнути чужий орган.

Наразі юнак почав ходити, у нього з’явився апетит. Після операції він завів сторінку в соціальній мережі Instagram, на якій зараз майже 6 тис. підписників. Там він розповідає про свій стан після операції.

На думку матері хлопчика, після операції її син подорослішав, почав цінувати життя.

Зазначається, що Давидюки хочуть знайти родину чоловіка, завдяки якому врятовано їхнього сина, щоб подякувати.

Джерело: «Суспільне»