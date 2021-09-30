Троє українців загинули в ДТП у Польщі – авто розрізало навпіл. Фото: lodzka

https://racurs.ua/ua/n160956-troie-ukrayinciv-zagynuly-v-dtp-u-polschi-avto-rozrizalo-navpil-foto.html

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ДТП у Польщі забрала життя трьох українців. Аварія трапилася неподалік міста Лодзь у середу, 29 вересня, близько 21.00.

Загинули 23-річна жінка та двоє чоловіків віком 23 і 25 років, ще одна 25-річна жінка перебуває в лікарні. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Відомо, що четверо громадян України проживали у Вроцлаві. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розпався на дві частини.

На місці працювали рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки постраждалих потрібно було витягувати з понівеченого автомобіля.

Нагадаємо, ДТП під Києвом призвела до смерті двох людей, ще троє потрапили до лікарні. Смертельна аварія сталася у селищі Козин Київської області. 29 вересня близько 7.00 зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota.