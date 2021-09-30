Трое украинцев погибли в ДТП в Польше – авто разрезало пополам. Фото: lodzka

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ДТП в Польше унесло жизни трех украинцев. Авария произошла недалеко от города Лодзь в среду, 29 сентября, около 21.00.

Погибли 23-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет, еще одна 25-летняя женщина находится в больнице. Об этом сообщают польские СМИ.

Известно, что четверо граждан Украины проживали во Вроцлаве. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и развалился на две части.

На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из искореженного автомобиля.

Напомним, ДТП под Киевом привело к смерти двух человек, еще трое попали в больницу. Смертельная авария произошла в поселке Козин Киевской области. 29 сентября около 7.00 столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Toyota.