Молекулы ДНК подогнали под раковые клетки ученые

Рак. Фото: istock

https://racurs.ua/n160955-molekuly-dnk-podognali-pod-rakovye-kletki-uchenye.html

Ракурс

Бороться с раком при помощи укороченных ДНК-аптамеров стало легче, чем это было ранее.

Исследователи построили трёхмерную модель аптамера и смогли изменить его, не повредив структуру. Об этом говорится в статье Molecular Therapy.

Поняв, как выглядит и располагается в пространстве аптамер целиком, ученые модернизировали его функции, необходимые для применения и связывания с клетками.

В статье говорится, что модифицированный аптамер более точно связывался с раковыми клетками, не обращая внимания на здоровые. Такой аптамер с большей точностью покажет границы опухоли, а если нагрузить его лекарством, то он так же с большей точностью поразит лекарством именно злокачественные клетки, не затронув здоровые.

Этот метод оптимизации можно использовать и для других аптамеров, используемых как в фундаментальных, так и в клинических исследованиях.

Аптамеры — молекулы, специфически связывающиеся с определёнными молекулами-мишенями. Они могут использоваться как для фундаментальных исследований, так и в медицинских приложениях (макромолекулярные лекарственные препараты, антивирусные препараты, etc).

Напомним, ранее мы сообщали, что рак можно победить с помощью стимуляции иммунной системы. Ученые из Соединенных Штатов Америки (США) нашли новый способ побеждать раковые опухоли, которые подавляют иммунные клетки в близости от пораженной ткани.