Молекули ДНК підігнали під ракові клітини вчені

ДНК. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160955-molekuly-dnk-pidignaly-pid-rakovi-klityny-vcheni.html

Ракурс

Боротися з раком за допомогою укорочених ДНК-аптамерів стало легше, ніж це було раніше.

Дослідники побудували тривимірну модель аптамерів і змогли змінити їх, не пошкодивши структуру. Про це йдеться в статті Molecular Therapy.

Зрозумівши, як виглядають і розташовується в просторі аптамери, вчені модернізували їхні функції, необхідні для зв’язування з клітинами.

У статті йдеться про те, що модифіковані аптамери більш точно зв’язувалися з раковими клітинами, не звертаючи уваги на здорові. Такі аптамери з більшою точністю показують межі пухлини, а якщо навантажити їх ліками, то вони так само з більшою точністю вразять ліками саме злоякісні клітини, не торкаючись здорових.

Цей метод оптимізації можна використовувати і для інших аптамерів, використовуваних як у фундаментальних, так і в клінічних дослідженнях.

Аптамери — молекули, що специфічно зв’язуються з певними молекулами-мішенями. Вони можуть використовуватися як для фундаментальних досліджень, так і в медичних додатках (макромолекулярні лікарські препарати, антивірусні препарати, etc).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рак можна перемогти за допомогою стимуляції імунної системи. Вчені зі Сполучених Штатів Америки (США) знайшли новий спосіб перемагати ракові пухлини, які пригнічують імунні клітини в близькості від ураженої тканини.