Руйнівний торнадо піднімав людей у ​​повітря в Німеччині

https://racurs.ua/ua/n160954-ruynivnyy-tornado-pidnimav-ludey-u-povitrya-v-nimechchyni-video.html

Ракурс

У Німеччині не менше семи людей постраждали в результаті удару торнадо. Стихія обрушилася на місто Кіль на півночі країни.

Частина людей опинилися у воді, мінімум у трьох важкі травми. Очевидці викладають в мережу кадри з поваленими деревами. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Найсильніший вихор налетів в той момент, коли кілька людей зібралися в місцевому яхт-клубі на набережній. Поліція повідомила, що кілька веслярів у воді травмовано, коли вітер розгулявся на північному узбережжі.

Водяні смерчі виникають, коли смерч утворюється над океанами, річками або озерами. Зазвичай вони розходяться через кілька хвилин, але можуть становити серйозну небезпеку для човнів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що величезний смерч пронісся під Одесою біля узбережжя курортного Чорноморська. Вихор утворився прямо в Чорному морі, і до берега не наближався.