На фронті загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий, фото: «Главком»

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила прес-служба штабу Міноборони.

Зазначається, що з початку сьогоднішньої доби зафіксовані три випадки порушення російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню:

біля Новотошківсього бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських військових із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Кам’янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм;

в бік Попасної російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли, — зазначається в повідомленні.

Варто додати, що в ОБСЄ нещодавно заявили про погіршення ситуації на Донбасі. У вересні щодня в середньому фіксуються 250 порушень режиму припинення вогню. Крім того, зросла кількість жертв серед мирного населення в результаті обстрілів і стрільби.

В ОБСЄ зазначають, що ці цифри сягнули показника 2020 року, коли були досягнуті домовленості про припинення вогню.

Нагадаємо, 26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) загинув старший солдат 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.