На фронте погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный, фото: «Главком»

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Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба штаба Минобороны.

Отмечается, что с начала сегодняшних суток зафиксированы три случая нарушения российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня:

возле Новотошковского боевики совершили прицельный обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм;

в сторону Попасной российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы, — отмечается в сообщении.

Стоит добавить, что в ОБСЕ недавно заявили об ухудшении ситуации на Донбассе. В сентябре ежедневно в среднем фиксируются 250 нарушений режима прекращения огня. Кроме того, возросло число жертв среди мирного населения в результате обстрелов и стрельбы.

В ОБСЕ отмечают, что эти цифры достигли показателя 2020 года, когда были достигнуты договоренности о прекращении огня.

Напомним, 26 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) погиб старший солдат 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.