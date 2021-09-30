На фронте погиб украинский военный

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На Донбассе погиб украинский военный, фото: «Главком»
На фронте погиб украинский военныйhttps://racurs.ua/n160953-na-fronte-pogib-ukrainskiy-voennyy.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.
В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба штаба Минобороны.
Отмечается, что с начала сегодняшних суток зафиксированы три случая нарушения российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня:
- возле Новотошковского боевики совершили прицельный обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм;
- в сторону Попасной российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы, — отмечается в сообщении.
Стоит добавить, что в ОБСЕ недавно заявили об ухудшении ситуации на Донбассе. В сентябре ежедневно в среднем фиксируются 250 нарушений режима прекращения огня. Кроме того, возросло число жертв среди мирного населения в результате обстрелов и стрельбы.
В ОБСЕ отмечают, что эти цифры достигли показателя 2020 года, когда были достигнуты договоренности о прекращении огня.
Напомним, 26 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) погиб старший солдат 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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