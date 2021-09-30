Разумков согласился со сбором подписей о своей отставке, фото - УП

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков получил письмо с предложением от председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия о выдаче подписных листов для сбора подписей народных депутатов Украины под предложением об отзыве спикера.

Пресс-служба парламента сообщила, что Разумков расписал соответствующий документ на аппарат Рады.

Председатель парламента отметил, что не будет медлить с процессом, и сегодня его коллеги получат листы для сбора подписей.

В интервью УП спикер рассказал, что не держится за должность и «если Верховная Рада примет соответствующее решение — хорошо, это право единого законодательного органа в нашем государстве».

Разумков планирует, что будет внефракционным народным депутатом, «а дальше посмотрим».

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Арахамия 30 сентября запросил у спикера подписные листы за его отставку с должности председателя Рады. 1−3 октября фракция соберется на совещание в Трускавце. 2 октября на совещание приедет президент.