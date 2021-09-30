Депутат. Фото: Думская

https://racurs.ua/n160951-odesskiy-deputat-predlojil-vydat-lubitelyam-rossii-pasporta-negrajdan-video.html

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Паспорта неграждан предложил выдавать депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов.

Такие паспорта могут получить все, кто до сих пор поддерживают Россию. Такое заявление депутат сделал во время заседания горсовета.

Статус негражданина необходимо ввести в Украине по примеру того, как это реализовано в балтийских странах, считает Вагапов. Такое решение может стать альтернативой депортации проросийских граждан.

Вывозить никого не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония, если не ошибаюсь — в европейских странах, постсоветских причем, — заявил депутат.



Он подчеркнул, что такой шаг власти Украины должны были сделать уже давно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве подросток спровоцировал скандал в соцсетях своими шокирующими заявлениями. Он заявлял, что украинской государственности не существует и угрожал поехать воевать на Донбасс за террористов «ДНР».