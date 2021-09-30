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Ракурс
Один из самых активных вулканов в мире проснулся на Гавайях. Фото: watchers

Один из самых активных вулканов в мире проснулся на Гавайях (ФОТО)

30 сен 2021, 11:55
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Извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось 29 сентября и до сих пор продолжается. Этот вулкан считается одним из самых активных в мире.

Фонтаны лавы покрывают дно кратера, а в воздух поднимаются облака вулканического газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Извержение происходит не на территории, где расположены жилые дома, а в Гавайском вулканическом национальном парке.

Мы не видим никаких признаков того, что лава движется в нижнюю часть восточной рифтовой зоны, где живут люди. Сейчас вся активность происходит в парке, — сообщили эксперты.

Отмечается, что извержения на подобных вулканах могут длиться годами, вплоть до того момента, как он заполнится магмой.

В 2018 году в Килауэа произошло сильное извержение, в результате которого было разрушено более 700 домов, пришлось эвакуировать тысячи жителей. До этого случая вулкан медленно извергался в течение десятилетий.

Напомним, извержение вулкана на Канарских островах продолжает привлекать к себе внимание. Беспилотники смогли зафиксировать уникальные кадры извержения Кумбре-Вьеха.

Источник: Associated Press

Источник: Ракурс


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