Извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось 29 сентября и до сих пор продолжается. Этот вулкан считается одним из самых активных в мире.

Фонтаны лавы покрывают дно кратера, а в воздух поднимаются облака вулканического газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Извержение происходит не на территории, где расположены жилые дома, а в Гавайском вулканическом национальном парке.

Отмечается, что извержения на подобных вулканах могут длиться годами, вплоть до того момента, как он заполнится магмой.

В 2018 году в Килауэа произошло сильное извержение, в результате которого было разрушено более 700 домов, пришлось эвакуировать тысячи жителей. До этого случая вулкан медленно извергался в течение десятилетий.

