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Ракурс
Один із найактивніших вулканів у світі прокинувся на Гаваях. Фото: watchers

Один із найактивніших вулканів у світі прокинувся на Гаваях (ФОТО, ВІДЕО)

30 вер 2021, 11:55
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Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях розпочалося 29 вересня і досі триває. Цей вулкан вважається одним із найактивніших у світі.

Фонтани лави покривають дно кратера, а в повітря здіймаються хмари вулканічного газу. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Виверження відбувається не на території, де розташовані житлові будинки, а в Гавайському вулканічному національному парку.

Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається в нижню частину східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся активність відбувається в парку, — повідомили експерти.

Зазначається, що виверження на подібних вулканах можуть тривати роками, аж до того моменту, як він заповниться магмою.

У 2018 році в Кілауеа відбулося сильне виверження, в результаті якого було зруйновано понад 700 будинків, довелося евакуювати тисячі жителів. До цього випадку вулкан повільно вивергався протягом десятиліть.

Нагадаємо, виверження вулкана на Канарських островах продовжує привертати до себе увагу. Безпілотники змогли зафіксувати унікальні кадри виверження Кумбре-В'єха.

Джерело: Associated Press

Джерело: Ракурс


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