Один із найактивніших вулканів у світі прокинувся на Гаваях. Фото: watchers

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Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях розпочалося 29 вересня і досі триває. Цей вулкан вважається одним із найактивніших у світі.

Фонтани лави покривають дно кратера, а в повітря здіймаються хмари вулканічного газу. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Виверження відбувається не на території, де розташовані житлові будинки, а в Гавайському вулканічному національному парку.

Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається в нижню частину східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся активність відбувається в парку, — повідомили експерти.

Зазначається, що виверження на подібних вулканах можуть тривати роками, аж до того моменту, як він заповниться магмою.

У 2018 році в Кілауеа відбулося сильне виверження, в результаті якого було зруйновано понад 700 будинків, довелося евакуювати тисячі жителів. До цього випадку вулкан повільно вивергався протягом десятиліть.

�#BREAKING: Kilauea is currently erupting on the Big Island of Hawaii



�#kilauea l #Hawaii



USGS has issued a red warning for Kilauea Hawaii as it currently erupting Impacts may Cause Volcanic toxic gases, falling rocks and earthquakes this is primarily near the crater pic.twitter.com/TcO6VkAQJA

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 30, 2021

Нагадаємо, виверження вулкана на Канарських островах продовжує привертати до себе увагу. Безпілотники змогли зафіксувати унікальні кадри виверження Кумбре-В'єха.

Джерело: Associated Press