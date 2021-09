Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях розпочалося 29 вересня і досі триває. Цей вулкан вважається одним із найактивніших у світі.

Фонтани лави покривають дно кратера, а в повітря здіймаються хмари вулканічного газу. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Виверження відбувається не на території, де розташовані житлові будинки, а в Гавайському вулканічному національному парку.

Зазначається, що виверження на подібних вулканах можуть тривати роками, аж до того моменту, як він заповниться магмою.

У 2018 році в Кілауеа відбулося сильне виверження, в результаті якого було зруйновано понад 700 будинків, довелося евакуювати тисячі жителів. До цього випадку вулкан повільно вивергався протягом десятиліть.

