Депутат. Фото: думская

https://racurs.ua/ua/n160951-odeskyy-deputat-proponuie-vydaty-pryhylnykam-rf-pasporty-negromadyan-video.html

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Паспорти негромадян запропонував видавати депутат Одеської міськради Андрій Вагапов.

Такі паспорти можуть отримати всі, хто досі підтримує Росію. Таку заяву депутат зробив під час засідання міськради.

Статус негромадянина необхідно запровадити в Україні за прикладом того, як це реалізовано в балтійських країнах, вважає Вагапов. Таке рішення може стати альтернативою депортації проросійських громадян.

Вивозити нікого не потрібно, потрібно просто ввести паспорт негромадянина України, як це зроблено в таких країнах як Латвія, Литва, Естонія, якщо не помиляюся — у європейських країнах, пострадянських причому, — заявив депутат.



Він наголосив, що такий крок влада України мусила зробити вже давно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві підліток спровокував скандал у соцмережах своїми приголомшливими заявами. Він заявляв, що української державності не існує й погрожував поїхати воювати на Донбас за терористів «ДНР».