Разумков погодився зі збором підписів про свою відставку

https://racurs.ua/ua/n160952-razumkov-pogodyvsya-zi-zborom-pidpysiv-pro-svou-vidstavku.html

Ракурс

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков отримав лист із пропозицією від голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо видачі підписних листів для збору підписів народних депутатів України під пропозицією про відкликання спікера.

Прес-служба парламента повідомила, що Разумков розписав відповідний документ на апарат Ради.

Голова парламенту зазначив, що не буде зволікати з процесом, і сьогодні його колеги отримають листи для збору підписів.

В інтерв’ю УП спікер розповів, що не тримається за посаду і «якщо Верховна Рада прийме відповідне рішення — добре, це право єдиного законодавчого органу в нашій державі».

Разумков планує, що буде позафракційним народним депутатом, «а далі подивимося».

Нагадаємо, що очільник фракції «Слуга народу» Арахамія 30 вересня запросив у спікера підписні листи за його відставку з посади голови Ради. 1−3 жовтня фракція збереться на нараду в Трускавці. 2 жовтня на нараду приїде президент.