Разрушительный торнадо поднимал людей в воздух в Германии

https://racurs.ua/n160954-razrushitelnyy-tornado-podnimal-ludey-v-vozduh-v-germanii-video.html

Ракурс

В Германии не менее семи человек пострадали в результате удара торнадо. Стихия обрушилась на город Киль на севере страны.

Часть людей оказались в воде, минимум у троих тяжелые травмы. Очевидцы выкладывают в сеть кадры с поваленными деревьями. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сильнейший вихрь налетел в тот момент, когда несколько человек собрались в местном яхт-клубе на набережной. Полиция сообщила, что несколько гребцов в воде травмированы, когда ветер хлестал северное побережье.

Водяные смерчи возникают, когда смерч образуется над океанами, реками или озерами. Обычно они расходятся через несколько минут, но могут представлять серьезную опасность для приближающихся лодок.

Напомним, ранее мы сообщали, что огромный смерч пронесся под Одессой у побережья курортного Черноморска. Вихрь образовался прямо в Черном море и к берегу не приближался.