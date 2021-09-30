Кариес у малышей: нужно ли лечить молочные зубы

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Современная статистика детской стоматологии неутешительная: у каждого второго малыша до 5 лет обнаруживается кариес молочных зубов. Как говорят стоматологи, это связано с образом жизни, качеством питания, а именно обилием мягкой углеводной и сладкой пищи, а также недостаточной гигиеной.

И хотя сегодня рынок полон товарами для детей, доступны всевозможные пасты и съедобные гели, зубы у детей портятся быстрее, чем у взрослых. С чем это связано, как лечить, рассказали специалисты детской стоматологии Porcelain.

Почему портятся зубы у детей, и что делать?

Эмаль у детей очень рыхлая, поэтому она легко повреждается и становится уязвимой для кариеса. Это связано, прежде всего, с естественными природными процессами и недостаточной гигиеной полости рта. Заставить детей чистить зубы довольно трудно. Так очень быстро образуется мягкий налет-пленка, который и является главной причиной развития кариеса.

Однако избежать проблем помогут профилактические меры. Сегодня стоматологи проводят укрепление эмали у детей уже с самого маленького возраста и герметизацию фиссур. Фиссуры — это природные углубления в зубах, которые у детей особенно глубокие. Эти углубления заполняются специальным минеральным и укрепляющим составом, который защищает зубы от образования кариеса.

Если на зубах появились темные пятна или видны дырочки, визит к стоматологу уже откладывать нельзя. Из-за мягкости эмали у детей зубы портятся гораздо быстрее, чем у взрослых. И даже через неделю маленькая дырочка может превратиться в серьезную проблему. Врач почистит кариес и поставит фотополимерные пломбы — https://porcelain-dent.com.ua/ru/service/detskij-kabinet/fillings-kids. Они восстанавливают молочные зубы и помогают их сохранить до смены на постоянные.

Молочные зубы: нужно ли лечить?

Многие родители спрашивают, зачем проводить лечение молочных зубов, если они все равно выпадут. Но на самом деле здоровье молочных зубов определяет состояние и здоровье постоянных. Глубокий кариес молочного зуба может перейти на зачатки постоянного. Также если они быстро портятся, это может говорить о проблемах с обменом веществ или о других соматических заболеваниях. Поэтому всегда важно проконсультироваться с врачом.

Детского стоматолога необходимо посещать уже с появления молочных зубов. Это важно, чтобы родители получили всю необходимую информацию об уходе за полостью рта малыша, а также и сам ребенок познакомился с врачами. Как только вырастают первые молочные зубы, необходимо проводить профилактику кариеса, укреплять эмаль, делать герметизацию фиссур.

Детское отделение клиник Porcelain принимают детей разного возраста, начиная от 1 года. Кабинеты оборудованы современной техникой европейского качества, а также созданы все условия, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно.