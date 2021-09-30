Доглядали дбайливо — біля Дніпра знайшли теплицю з елітними коноплями, фото - Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n160958-doglyadaly-dbaylyvo-bilya-dnipra-znayshly-teplycu-z-elitnymy-konoplyamy-foto.html

Ракурс

Елітний канабіс вирощував на своїй земельній ділянці 18-річний хлопець на Дніпропетровщині. Він садив нарковмісні рослини, переробляв їх і збував.

Під час обшуку у Верхньодніпровському районі поліцейські виявили понад 50 кущів конопель елітних сортів. Ділянку «фермер» облаштував системою крапельною поливу, рослини були оброблені та доглянуті.

У будинку знайшли 2 кг готового канабісу, пристрій для куріння та пістолет травматичної дії.

Знайдені рослини правоохоронці оцінили на суму 1,7 млн грн. Про це йдеться у повідомленні на сайті обласної поліції.

Кримінальну справу проти власника ділянки можуть відкрити за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Нагадаємо, що у липні законопроект про легалізацію медичного канабісу у першому читанні не схвалили народні депутати.