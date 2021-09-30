Вакцина від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n160960-lotereya-vidchau-v-mukachevi-sered-vakcynovanyh-rozigraut-avto-i-dorogi-pryzy.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні просувається низькими темпами, водночас кількість хворих постійно зростає. В Мукачеві вирішили мотивувати людей вакцинуватися оригінальним способом.

Місцева влада виділила 1,2 млн грн на придбання призів, які розіграють серед вакцинованих від коронавірусу. Про таке нововведення повідомили у прес-службі Мукачівської міської ради.

Гроші виділені на проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя». До призового фонду входитимуть автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.

Участь в акції можуть взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

За минулу добу, 29 вересня, у Закарпатській області виявили 97 нових хворих на коронавірус. У регіоні зробили 1 тис. 43 щеплення.

Нагадаємо, Віктор Ляшко заявив, що примусової вакцинації від коронавірусу для педагогів та працівників окремих професій не буде. Натомість буде «обов'язкова».