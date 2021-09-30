Нацсовет зафиксировала нарушения законодательства телеканалом «Дом», скриншот видео

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Телеканал «ДОМ» получил предупреждение от Национального совета по телевидению и радиовещанию из-за демонстрации карты, на которой Крым был обозначен якобы территорией России.

К телеканала применена санкция «объявление предупреждения» по статье о распространении необъективной информации. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Изображение Крыма «российским» в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором, — подчеркивают в Нацсовете.

Соответствующая карта была продемонстрирована в эфире «ДОМа» 5 июля в начале и в конце передачи «Русский дневник». На этот инцидент обратили внимание народные депутаты и СБУ, которые обратились в Нацсовет.

Отмечается, что заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала «ДОМ» Вера Ельчик объяснила Нацсовету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день перед аудиторией извинились.

По ее словам, руководство телеканала провело служебную проверку для выяснения причины этого досадного случая, который был квалифицирован как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.

В то же время в Нацсовете отмечают, что программа «Русский дневник» транслировалась на телеканале в повторе, поэтому у его работников была возможность устранить недостоверные факты.