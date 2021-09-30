Выращивание наркотиков. Фото: Нацполиция

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На Закарпатье выращивали элитные сорта конопли в тайнике под землей. Стоимость наркотических веществ близка к 5 млн грн.

Злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, помещения были оборудованы системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, которые обогащали теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, которые измеряли кислотность почвы. Правоохранители изъяли из тайника 684 стебли конопли. Все растения были элитного сорта.

На черном рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 млн грн. Кроме этого, в ходе спецоперации было изъято 300 граммов уже высушенной «травки», семена для будущих урожаев и пистолет.

Организатора наркоплантации задержали и поместили в изолятор временного содержания. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Полицейские готовят материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении в преступлении предусмотренном ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 растений. За такие действия злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что элитную наркоту выращивали на тайном поле под Киевом наркоторговцы-рецидивисты. Столичные правоохранители задержали банду, в состав которой входило восемь человек 33−50 лет — жители города и Киевской области.