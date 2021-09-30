Банковая перетряхивает власть — СМИ о предстоящих отставках Венедиктовой и главы НБУ

https://racurs.ua/n160964-bankovaya-peretryahivaet-vlast-smi-o-predstoyaschih-otstavkah-venediktovoy-i-glavy-nbu.html

Ракурс

Офис президента готовит отставку нескольких ключевых топ-чиновников и не намерен остановиться на увольнении спикера Рады Дмитрия Разумкова.

По данным источников «Цензор.Нет», Банковая собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер.

Главный редактор этого издания Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук сообщил, что ожидается и замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова — советника главы офиса президента, главы Нацсовета по инвестициям, главы Наблюдательного совета «Укроборонпрома», председателя конкурсной комиссии по избранию главы БЭБ.

«Слуги народа» якобы намерены провести сбор подписей за отставку Разумкова на выездном заседании в Трускавце, где запланирована торжественная вечеринка и дискотека.

Бутусов пишет, что глава Офиса президента Андрей Ермак «сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка „Слуг народа“ на выборах, чтобы накануне выборов получить полный контроль над партией и фракцией».

По его словам, под вопросом также замена ряда министров и глав облгосадминистраций, которые не являются самостоятельными и не конфликтуют с Ермаком, но их должности нужны для торговли в парламенте, чтобы договориться с группами, несогласными с увольнением Разумкова и Венедиктовой, и чтобы одновременно завести новых, согласных на все депутатов.

«Слуг» собирают в Трускавце, чтобы успокоить лояльных депутатов, подкупить колеблющихся и запугать оппозицию во фракции.

Именно поэтому, по мнению Бутусова, на курорте соберут вместе с Офисом президента силовиков, министров. На совещании будут обещать должности, раздавать средства из фондов Кабмина на нужные предприятия.