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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: прес-служба Верховной Раді

Планами на следующую пленарную неделю поделились в «Слуге народа»

11 окт 2021, 18:29
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Во фракции «Слуга народа» рассказали, какие вопросы планируют рассмотреть во время следующей пленарной недели Верховной Рады, который охватит период с 19 по 22 октября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спикера фракции «Слуга народа» Юлии Палийчук.

По словам Палийчук, фракция монобильшости во время пленарной неделе планирует сосредоточиться, в частности, на рассмотрении 12 проектов постановлений относительно резонансного законопроекта об олигархах, которые в настоящее время блокируют его подписание главой Верховной Рады.

Также планируется по специальной процедуре принять ресурсный законопроект № 5600 и перейти к рассмотрению законопроекта № 3205−2 «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве».

Кроме того, фракция планирует принять законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ. Среди них:


  • № 5459−1 — о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;
  • № 5850, 5852 и 5853 — относительно реформирования банковской сферы и усилению независимости НБУ.

Также в планах провести внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов, среди которых:

  • № 4554 о безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС;
  • № 3680-д по упрощению процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян;
  • № 0112 — ратификация Гарантийного соглашения «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
  • № 0124 о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения.

Источник: Ракурс


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