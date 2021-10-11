Планами на следующую пленарную неделю поделились в «Слуге народа»https://racurs.ua/n161497-planami-na-sleduuschuu-plenarnuu-nedelu-podelilis-v-sluge-naroda.htmlРакурс
Во фракции «Слуга народа» рассказали, какие вопросы планируют рассмотреть во время следующей пленарной недели Верховной Рады, который охватит период с 19 по 22 октября.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спикера фракции «Слуга народа» Юлии Палийчук.
По словам Палийчук, фракция монобильшости во время пленарной неделе планирует сосредоточиться, в частности, на рассмотрении 12 проектов постановлений относительно резонансного законопроекта об олигархах, которые в настоящее время блокируют его подписание главой Верховной Рады.
Также планируется по специальной процедуре принять ресурсный законопроект № 5600 и перейти к рассмотрению законопроекта № 3205−2 «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве».
Кроме того, фракция планирует принять законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ. Среди них:
- № 5459−1 — о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;
- № 5850, 5852 и 5853 — относительно реформирования банковской сферы и усилению независимости НБУ.
Также в планах провести внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов, среди которых:
- № 4554 о безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС;
- № 3680-д по упрощению процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян;
- № 0112 — ратификация Гарантийного соглашения «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- № 0124 о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения.