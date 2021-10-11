Сессионный зал Верховной Рады, фото: прес-служба Верховной Раді

https://racurs.ua/n161497-planami-na-sleduuschuu-plenarnuu-nedelu-podelilis-v-sluge-naroda.html

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Во фракции «Слуга народа» рассказали, какие вопросы планируют рассмотреть во время следующей пленарной недели Верховной Рады, который охватит период с 19 по 22 октября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спикера фракции «Слуга народа» Юлии Палийчук.

По словам Палийчук, фракция монобильшости во время пленарной неделе планирует сосредоточиться, в частности, на рассмотрении 12 проектов постановлений относительно резонансного законопроекта об олигархах, которые в настоящее время блокируют его подписание главой Верховной Рады.

Также планируется по специальной процедуре принять ресурсный законопроект № 5600 и перейти к рассмотрению законопроекта № 3205−2 «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве».

Кроме того, фракция планирует принять законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ. Среди них:

№ 5459−1 — о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;

№ 5850, 5852 и 5853 — относительно реформирования банковской сферы и усилению независимости НБУ.

Также в планах провести внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов, среди которых: