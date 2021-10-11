Сесійна зала Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n161497-planamy-na-nastupnyy-plenarnyy-tyjden-podilylysya-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

У фракції «Слуга народу» розповіли, які питання планують розглянути під час наступного пленарного тижня Верховної Ради, котрий охопить період з 19 по 22 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі речниці фракції «Слуга народу» Юлії Палійчук.

За словами Палійчук, фракція монобільшості під час пленарного тижня планує зосередитися, зокрема, на розгляді 12 проектів постанов щодо резонансного законопроекту про олігархів, які наразі блокують його підписання головою Верховної Ради.

Також планують за спеціальною процедурою ухвалити ресурсний законопроект № 5600 і перейти до розгляду законопроекту № 3205−2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

Крім того, фракція планує ухвалити закони, необхідні для посилення співпраці з МВФ. Серед них:

№ 5459−1 — про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції;

№ 5850, 5852 і 5853 — щодо реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ.

Також у планах провести позачергове засідання парламенту для ухвалення євроінтеграційних законів, серед яких: