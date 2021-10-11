COVID-сертифікати у маршрутках запровадив Кабмін

Сертифікат. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161496-covid-sertyfikaty-u-marshrutkah-zaprovadyv-kabmin.html

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Карантин в Україні працюватиме із новими обмеження. Уряд затвердив нові правила пасажирських перевезень у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» або «червоним» рівнем епіднебезпеки.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення дозволять лише за умови наявності у водіїв і пасажирів сертифіката вакцинації або негативного результату тестування на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Для «жовтого» рівня епіднебезпеки потрібно мати документ про отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини. Зокрема, право на проїзд у транспорті матимуть перехворілі на коронавірус, що мають інформацію про це у додатку «Дія» та люди, які мають негативний тест на інфекцію.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні можуть посилити через нову хвилю коронавірусу. В Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19.