Де в Україні можуть посилити карантин – перелік регіонів. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161426-de-v-ukrayini-mojut-posylyty-karantyn-perelik-regioniv.html

Ракурс

Карантин в Україні посилюють у багатьох регіонах через стрімке поширення коронавірусу. У неділю, 10 жовтня, вже 16 областей стали «помаранчевими», перевищивши норми рівнів епідеміологічної небезпеки.

До переліку «помаранчевих» регіонів потрапили Волинська, Чернігівська та Одеська області, а вибули зі списку — Рівненська та Київська. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Натомість у «жовтій» зоні перебувають Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська та Черкаська області. Всі інші регіони відповідають помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях — показники 780 та 799 на 100 тис. населення відповідно.

Нагадаємо, у Львові запровадили нові карантинні обмеження. З 18 жовтня школярі 5−11 класів переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього розпочнеться тиждень канікул. Місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби резервувати місця для хворих на COVID-19.