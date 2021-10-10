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Де в Україні можуть посилити карантин – перелік регіонів. Фото: Ракурс

Де в Україні можуть посилити карантин — перелік регіонів

10 жов 2021, 12:46
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Карантин в Україні посилюють у багатьох регіонах через стрімке поширення коронавірусу. У неділю, 10 жовтня, вже 16 областей стали «помаранчевими», перевищивши норми рівнів епідеміологічної небезпеки.

До переліку «помаранчевих» регіонів потрапили Волинська, Чернігівська та Одеська області, а вибули зі списку — Рівненська та Київська. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Натомість у «жовтій» зоні перебувають Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська та Черкаська області. Всі інші регіони відповідають помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.


Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях — показники 780 та 799 на 100 тис. населення відповідно.

Нагадаємо, у Львові запровадили нові карантинні обмеження. З 18 жовтня школярі 5−11 класів переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього розпочнеться тиждень канікул. Місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби резервувати місця для хворих на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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