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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — 162 смерті та понад тисяча хворих дітей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n161418-koronavirus-v-ukrayini-162-smerti-ta-ponad-tysyacha-hvoryh-ditey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою. За минулу добу, 9 жовтня, ще 11 тис. 344 українці заразилися цією хворобою, серед них 1 тис. 149 дітей та 122 медпрацівники.
У лікарні потрапили 3 тис. 712 осіб, а померли від ускладнень коронавірусу 162 українці. За добу медики зробили 67 тис. 392 тести. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 541 тис. 257 осіб;
- одужало — 2 млн 29 тис. 427 осіб;
- летальних випадків — 58 тис. 493;
- проведено ПЛР-тестувань — 13 млн 253 тис. 584.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 тис. 783), Одеській (1 тис. 10), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.
Нагадаємо, новий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі.
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