Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n161418-koronavirus-v-ukraine-162-smerti-i-bolshe-tysyachi-bolnyh-detey-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой. За минувшие сутки, 9 октября, еще 11 тыс. 344 украинцы заразились этой болезнью, из них 1 тыс. 149 детей и 122 медработника.

В больницы попали 3 тыс. 712 человек, а умерли от осложнений коронавируса 162 украинцы. За сутки медики сделали 67 тыс. 392 теста. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 541 тыс. 257 человек;

выздоровело — млн 29 тыс. 427 человек;

летальных случаев — 58 тыс. 493;

проведено ПЦР-тестов — 13 млн 253 тыс. 584.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 783), Одесской (1 тыс. 10), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Напомним, новую вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе.