Новая вспышка COVID-19 произошла в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессеhttps://racurs.ua/n161411-novaya-vspyshka-covid-19-proizoshla-v-detskom-lagere-molodaya-gvardiya-v-odesse.htmlРакурс
Новую вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе.
По состоянию на 9 октября «ковид» подтвердили у 14 подростков из Винницкой области. В лагере перед заездом детей провели полную дезинфекцию, однако это не стало помехой коронавирусу. Первое заражение зафиксировали 27 сентября, когда в лагерь прибыли дети из Винницы. На тот момент в лагере находились 869 несовершеннолетних. Об этом сообщает ТСН.
По информации медиков, семь больных родители забрали домой. Еще семь находятся в медсанчасти, за ними ухаживают врачи. У всех инфицированных легкая форма болезни.
Сейчас в «Молодой гвардии» работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний. Результаты эпидемиологического расследования обещают объявить 11 октября.
Напомним, в конце сентября в Волынском областном специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. В больницу с «ковидом» попали 34 ребенка, также коронавирус обнаружили у пяти работников заведения.
Источник: ТСН