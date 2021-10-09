Новую вспышку COVID-19 зафиксировали в «Молодой гвардии». Фото: vgorode.ua

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Новую вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе.

По состоянию на 9 октября «ковид» подтвердили у 14 подростков из Винницкой области. В лагере перед заездом детей провели полную дезинфекцию, однако это не стало помехой коронавирусу. Первое заражение зафиксировали 27 сентября, когда в лагерь прибыли дети из Винницы. На тот момент в лагере находились 869 несовершеннолетних. Об этом сообщает ТСН.

По информации медиков, семь больных родители забрали домой. Еще семь находятся в медсанчасти, за ними ухаживают врачи. У всех инфицированных легкая форма болезни.

Сейчас в «Молодой гвардии» работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний. Результаты эпидемиологического расследования обещают объявить 11 октября.

Напомним, в конце сентября в Волынском областном специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. В больницу с «ковидом» попали 34 ребенка, также коронавирус обнаружили у пяти работников заведения.

Источник: ТСН