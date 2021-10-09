Alfa Romeo выпустит пять новых автомобилей к 2026 году. Фото: infomotori.com

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Alfa Romeo (Альфа Ромео), итальянская автомобилестроительная компания, запланировала к 2026 году выпустить пять новинок — по одной модели каждый год.

Пока рассекречен лишь один новый автомобиль — гибридный кроссовер Tonale, производство которого собирались запустить до конца 2021 года. Впоследствии выпуск машины отложили, чтобы доработать силовую установку. Ожидается, что машина дебютирует в марте 2022 года, а в продажу поступит следующим летом. Об этом глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил в интервью изданию Automotive News Europe.

Остальные четыре будущие модели глава компании не раскрыл из-за секретности. Однако инсайдеры пишут, что «Альфа Ромео» также выпустит компактный кроссовер Brennero, который разделит платформу STLA Small с Fiat 500X и Jeep Renegade. Джип будут выпускать на заводе в Польше.

Не исключено, что одной из засекреченных новинок будет флагманское купе GTV в гибридной и электрической версии. О выпуске этой машины говорили еще в 2018 году, но потом проект заморозили.

По словам Импарато, компания заинтересована в возрождении таких культовых моделей, как GTV и Duetto. Но сперва специалисты хотят довести компанию до определенного уровня экономических показателей, а уже потом выпускать имиджевые автомобили.

Напомним, спорткар для детей Aston Martin DB5 выпустили по случаю премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Мини-копия спорткара приводится в движение электродвигателем, а в оснащение входит множество «шпионских» устройств.

Источник: Automotive News Europe