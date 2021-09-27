В автомобилях BMW появилась новая функция, фото: «Российская газета»

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Ракурс

В автомобилях BMW, начиная с модельного ряда 2019 года, появилась новая функция — дистанционный запуск мотора.

Эта функция становится доступной в случае приобретения обновления программного обеспечения транспортных средств, в которых она не была предусмотрена изначально, сообщается в блоге компании.

Загрузив и установив обновления владельцы автомобилей смогут запускать двигатель через приложение My BMW на смартфоне, благодаря которому можно будет выставить желаемую температуру в салоне.

Удаленный запуск двигателя можно задействовать с помощью брелока, трижды нажав кнопку блокировки.

Это замечательная особенность в жаркие дни лета и холодные зимы. Она позволяет запускать двигатель изнутри вашего дома или работы и предварительно обусловливать внутреннюю обстановку, охлаждая кондиционером или включая отопление, — отмечают в блоге компании.

Отмечается, что включенный таким образом двигатель не будет работать бесконечно — спустя 15 минут он выключится для экономии топлива и защиты окружающей среды.

Функция представляет собой одноразовую покупку и не требует в дальнейшем доплат.

Это уже не первая функция, которую BMW предлагает приобрести по подписке или на постоянной основе.

Так, в новых моделях подогрев сидений можно активировать по подписке на время или выкупить навсегда из фирменного приложения BMW. Также активировать дополнительную плату можно адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и адаптивную подвеску.

Для некоторых функций предусмотрен пробный бесплатный период в течение месяца.