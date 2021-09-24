Модификация BMW X7 Nishijin Edition. Фото: BMW

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Ракурс

Внедорожник BMW X7 получил модификацию, которая выйдет лишь на японском рынке.

Отделение BMW Individual выпустило в Японии лимитированную серию кроссовера BMW X7 под названием Nishijin Edition. Всего запланирован выпуск трех таких машин, стоимость каждой составит 16 млн 800 тыс. иен или более 4 млн грн. Салон джипа украсили элементами декора из каталога BMW Individual, дорогой кожей Merino и изысканным текстилем Нисидзин-Ори. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Специальная серия автомобилей будет окрашена в цвет Ametrine с пигментом Xirallic, состоящий из пластинок оксида алюминия, покрытых оксидом титана. Благодаря металлическим вкраплениям краска блестит и переливается на солнце. Сиденья в салоне обили кожей цвета слоновой кости, а потолок — алькантарой.

Как известно, Нисидзин-Ори — традиционный для Японии текстиль родом из района Нисидзин в Киото. Уже 300 лет его производят из рисовой бумаги, золотисто-серебристой фольги и окрашенных шелковых нитей. Узоры на такой ткани выглядят так, будто они вышиты, но на самом деле это единственное тканое полотно.

Напомним, летом в Европе начали испытывать водородный кроссовер i Hydrogen NEXT на базе стандартного BMW X5, разработанного совместно с Toyota. Разработчики утверждают, что такая машина быстро подзаряжается и может проехать много километров на одном баке водорода.