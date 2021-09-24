Модифікація BMW X7 Nishijin Edition. Фото: BMW

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Позашляховик BMW X7 отримав модифікацію, яка вийде лише на японському ринку.

Відділення BMW Individual випустило в Японії лімітовану серію кросовера BMW X7 під назвою Nishijin Edition. Всього запланований випуск трьох таких машин, вартість кожної складе 16 млн 800 тис. ієн або понад 4 млн грн. Салон джипа прикрасили елементами декору з каталогу BMW Individual, дорогою шкірою Merino та вишуканим текстилем Нісідзін-Орі. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Спеціальна серія автомобілів буде пофарбована в колір Ametrine з пігментом Xirallic, що складається з пластинок оксиду алюмінію, покритих оксидом титану. Завдяки металевим вкрапленням фарба блищить і переливається на сонці. Сидіння в салоні оббили шкірою кольору слонової кістки, а стелю — алькантарою.

Як відомо, Нісідзін-Орі — традиційний для Японії текстиль родом із району Нісідзін в Кіото. Вже 300 років його виробляють з рисового паперу, золотисто-сріблястої фольги і пофарбованих шовкових ниток. Візерунки на такій тканині виглядають так, ніби вони вишиті, але насправді це єдине ткане полотно.

Нагадаємо, влітку в Європі почали випробовувати водневий кросовер i Hydrogen NEXT на базі стандартного BMW X5, розробленого спільно з Toyota. Розробники стверджують, що така машина швидко підзаряджається і може проїхати багато кілометрів на одному бакові водню.