В автомобілях BMW з’явилася нова функція, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n160788-rozblokuvannya-dystanciynogo-zapusku-motora-prodaie-bmw-dlya-svoyih-avtomobiliv.html

Ракурс

В автомобілях BMW, починаючи з модельного ряду 2019 року, з’явилася нова функція — дистанційний запуск мотора.

Ця функція стає доступною в разі придбання оновлення програмного забезпечення траспортних засобів, в яких вона не була передбачена спочатку, повідомляється у блозі компанії.

Завантаживши та встановивши оновлення власники автомобілів зможуть запускати двигун через додаток My BMW на смартфоні, завдяки якому також можна буде виставити бажану температуру в салоні.

Віддалений запуск двигуна також можна задіяти за допомогою брелока, тричі натиснувши кнопку блокування.

Це чудова особливість у спекотні дні літа та холодні зими. Вона дозволяє запускати двигун зсередини вашого будинку чи роботи та попередньо обумовлювати внутрішню обстановку, охолоджуючи кондиціонером або вмикаючи опалення, — наголошують у блозі компанії.

Зазначається, що увімкнений в такий спосіб двигун не працюватиме безкінечно — через 15 хвилин він вимкнеться для економії палива та захисту навколишнього середовища.

Функція являє собою одноразову покупку і не потребує надалі доплат.

Це вже не перша функція, яку BMW пропонує придбати по підписці або на постійній основі.

Так, у нових моделях підігрів сидінь можна активувати за передплатою на певний час або викупити назавжди через фірмовий додаток BMW. Також активувати за додаткову плату можна адаптивний круїз-контроль, асистент дальнього світла і адаптивну підвіску.

Для деяких функцій передбачений пробний безкоштовний період протягом місяця.