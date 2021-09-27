Арсенал в Калиновке взорвали, утверждает генпрокурор. Фото: vlasno.info

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Ракурс

Взрывы на военных складах в Калиновке в 2017 году произошли в результате диверсии.

Версия диверсии в 48-м арсенале в Винницкой области подтверждается полученными доказательствами. Доказано, что на военный склад проникли посторонние лица, которые установили взрывное устройство. Это свидетельствуют доказательства и выводы уже полученных и приобщенных к материалам производства судебные экспертизы, протоколы проведенных негласных розыскных действий, допросов свидетелей и обзоров. Об этом 27 сентября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на собственной странице в Facebook.

Глава Офиса генпрокурора отметила, что с учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на Донбассе, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах российскими диверсантами или боевиками ДНР и ЛНР.

С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чехии взрывов на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице, — говорится в сообщении.

Кроме того, Венедиктова отметила, что продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в течение 2015−2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, в составе ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в городе Сватово, 65 арсенале в городе Балаклея и 6 арсенале в городе Ичня.

Напомним, 26 сентября 2017 года в городе Калиновка начали взрываться боеприпасы на складах 48 арсенале воинской части А1119. От взрывов боеприпасов в селах повреждены около 2 тыс. зданий. После ликвидации чрезвычайного происшествия, саперы обнаружили 998 взрывоопасных предметов. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко тогда заявлял, что взрывы на складах оружия имели признаки целенаправленных диверсий.

В сентябре 2019 года взрывы в Калиновке вновь прогремели вблизи военных складов. К счастью, пожар удалось оперативно ликвидировать.