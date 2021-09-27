Макрон. Фото: Le Mond

https://racurs.ua/n160787-da-zdravstvuet-revoluciya-v-makrona-brosili-yayco-na-vystavke-v-lione-video.html

Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, снова стал жертвой нападения — неизвестный кинул в него яйцо во время посещения выставки в Лионе.

Инцидент произошел под возглас «Да здравствует революция!», передает Le Monde.

Момент броска попал на видео. В это время президент Франции общался с присутствующими. Сразу после инцидента служба безопасности начала укрывать Макрона и уводить из толпы.

Нападавшего мужчину скрутили и отвели в сторону. Несмотря на произошедшее, французский глава не стал уходить и прекращать общение с присутствующими. Сообщается, что Эммануэль Макрон готов встретиться с ним, чтобы узнать о мотивах.

Напомним, ранее мы сообщали, что президенту Франции Эммануэлю Макрона дали пощечину. Это произошло 8 июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Когда Макрон подошел к толпе, человек ударил президента по лицу. Мужчину сразу задержали.

Источник: Le Monde